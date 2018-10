Schalke mit Last-Minute-Sieg in Moskau

Der Fußball-Bundesligist kam im Champions-League-Duell durch den Treffer des 20-jährigen Amerikaners in der 88. Minute zu einem etwas glücklichen 1:0 (0:0)-Sieg. Mit nun vier Punkten in der Gruppe D haben die Knappen ihre Aussichten auf den Achtelfinal-Einzug erheblich verbessert. Zum Auftakt der Königsklasse hatte es für den Revierclub daheim nur zu einem 1:1 gegen den FC Porto gereicht.

Leistungssteigerung in Halbzeit zwei

Durch den Erfolg können die Königsblauen etwas gelassener in die zwei Spiele gegen Galatasaray Istanbul am 24. Oktober und 6. November gehen. Vier Tage nach dem ersten Bundesliga-Sieg gegen Mainz tat sich die Elf von Trainer Domenico Tedesco aber nach wie vor in der Offensive schwer. Eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit reichte bei strömenden Regen schließlich zum Sieg.

Gefährlich wurde es zunächst bei einer Hereingabe von Caligiuri, doch Wladislaw Ignatjew war zur Stelle (54.). Der erste Torschuss gelang Konopljanka nach gut einer Stunde (62.), ehe Mark Uth ganz knapp das Tor verfehlte (85.). Nach einer Ecke von Konopljanka traf McKennie dann zum Endstand - und sorgte für großen Schalker Jubel.