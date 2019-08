Schalke-Fan erstattet Anzeige wegen nicht gegebener Elfmeter

Schalke 04 nimmt's mit Humor

Auch der FC Schalke kommentierte die Anzeige auf Twitter süffisant. "Wir haben mal intern rumgefragt: Also von uns war das keiner 😃😃😃 Ehrenwort!", schreibt die Social-Media-Abteilung des Klubs. "Die Ermittlungsergebnisse würden uns trotzdem sehr interessieren." Der Revierclub bot zudem mit einem Augenzwinkern an: "Eventuell hilfreich: Wir kennen Augenzeugen, die zur Tatzeit am #Tatort waren."

Augenzwinkern auch bei der Polizei: Auf Twitter antworteten Beamte auf die Nachfrage eines Nutzers, ob man sich auch wegen Spielen gegen Stuttgart oder Aue melden könne: "Melden können Sie sich immer bei uns. Wir würden auch Taschentücher stellen, wenn die letzten Tränen noch nicht getrocknet sind."

Neue Handspielregel erschwert vieles

Das International Football Association Board (IFAB) hatte erst vor dieser Saison die Fußballregeln modernisiert. Die Anpassungen der Handspielregel sollten den Schiedsrichtern die Entscheidungsfindung eigentlich erleichtern. Doch gerade in diesem heiklen Regelbereich ist vieles unklarer als in der vergangenen Saison. BR24 Sport urteilte schon im Mai: "Neue Fußballregeln kommen, Handspiel-Diskussionen werden bleiben."