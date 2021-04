Schalke 04 - "undankbare Aufgabe" für den FC Augsburg

Der Klassenerhalt ist mit 32 Punkten nach 27 Spieltagen in Reichweite für den FC Augsburg. Weitere drei Punkte in der Partie beim FC Schalke 04 (Anstoß: Sonntag, 15.30 Uhr/Erste Free-TV-Bilder von der Partie ab 21.45 Uhr in "Blickpunkt Sport") wären Gold wert. Genau deshalb warnte Trainer Heiko Herrlich vor den Schalkern, die 22 Punkte weniger als der FCA auf dem Konto haben: "Das ist eine ganz undankbare Aufgabe, weil natürlich jeder im Umfeld erwartet, dass wir im Vorbeigehen" gewinnen. "Genau da ist auch die Gefahr, dass man Schalke erstmal unterschätzt."

Einsatz von Ruben Vargas ungewiss

Die Augsburger wollen nach drei Siegen in fünf Partien ihren "positiven Flow" fortsetzen. Ob Offensivspieler Ruben Vargas dabei mithelfen kann, ist noch ungewiss. Der Schweizer habe sich eine kleine Verletzung im Training zugezogen, so Herrlich. Seine Magen-Darm-Probleme habe Vargas aber überstanden. "Da hoffen wir, dass uns Ruben Richtung Wochenende wieder voll zur Verfügung stehen wird."