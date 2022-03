Schaffelhuber: Paralympics in China "kompletter Irrsinn"

Schaffelhuber kann es nicht verstehen, "dass die Spiele in China stattfinden, wo Menschenrechte nicht geachtet werden und es drei Tage im Jahr schneit". Ihr Rücktritt im Jahr 2019 habe auch damit zusammengehangen, dass die Spiele in China bevorstanden: "Es gab andere Kandidaten, da hätte ich unbedingt noch mal hinfahren wollen", erklärte die 29-Jährige und stellte klar: "Aber ich wusste: Peking kommt, und da will ich nicht hin."

Schaffelhuber: "In Deutschland an die eigene Nase fassen"

Die im niederbayerischen Bayerbach beheimatete Schaffelhuber regte an, die Spiele an andere Länder zu vergeben: "Wenn ich die Vergabe kritisiere, dann muss ich auch sagen, dann probiere ich zumindest, die Spiele wohin zu holen, wo ich sie gerne hätte. Oder ich wirke daran mit, sie nach meinen Vorstellungen zu gestalten." Genau deswegen müsse man sich "in Deutschland auch an die eigene Nase packen".

Bewerbung Münchens für die Spiele 2018 gescheitert

Es sei nämlich "relativ leicht zu sagen, ich will die Spiele auf diese Art nicht, ich will sie dort nicht - aber ich selbst will sie auch nicht ausrichten", sagte die frühere Monoskifahrerin. Als Sportbotschafterin hatte sie die Bewerbung Münchens für die Olympischen Winterspiele 2018 unterstützt, die dann aber von der Bevölkerung und auch vom IOC eine deutliche Absage erfuhr.

Trotzdem gibt Schaffelhuber nicht auf. Sie selbst würde sich bei einer möglichen Bewerbung Deutschlands auch gerne wieder einbringen: "Ich wäre sofort bereit, in irgendeiner Art und Weise Hand anzulegen. Wie, darüber müsste man sprechen. Aber ich wäre die erste, die ja sagen würde."