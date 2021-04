Schach-Meisterin Jana Schneider gewinnt Frauenturnier

Eine Woche lang hat Jana Schneider in Magdeburg gegen die besten Schachspielerinnen Deutschlands gespielt. Nach der letzten Runde am Sonntag hat die 19-jährige Psychologiestudentin aus Aschfeld im Landkreis Main-Spessart das Frauenturnier des Kader-Challenge nach sieben Runden mit fünf Punkten gewonnen. Damit hat sie sich selbst ein Geburtstagsgeschenk zum 19. gemacht. Und sie freut sich auch über das Preisgeld von 2.000 Euro. So viel hat sie noch nie gewonnen. Jana Schneider spielt für den SC Bavaria Regensburg.

Nur eine Partie im ganzen Turnier verloren

Beim Turnier traten die besten acht Spielerinnen der Top 15 von Deutschland an. Jana Schneider verlor nur eine Partie gegen die drittplatzierte Annemarie Mütsch. Zwei Spiele endeten mit Remis – darunter in der letzten Runde das Spiel gegen die zweitplatzierte Elisabeth Pähtz. Sie war eigentlich die topgesetzte Spielerin des Turniers. Umso größer ist die Freude bei Jana Schneider über ihren Turniersieg.

Weitere Turnierstarts wegen Corona ungewiss

Ob und wann die junge Unterfränkin wieder ein Turnier spielen kann, ist wegen Corona ungewiss. Gern würde sie mit ihrem Regensburger Team im Juni bei der Deutschen Vereinsmeisterschaft starten. Das Mannschaftsturnier ist im Dezember verlegt worden. Eigentlich würde die 19-Jährige, die jetzt im 4. Semester Psychologie studiert, jetzt auch in der Frauen-Nationalmannschaft spielen. Sie geht aber davon aus, dass heuer weder eine Europa- noch eine Weltmeisterschaft stattfinden wird.