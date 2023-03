Schach als Sport: 2.000 verbrannte Kalorien bei einer Partie

"Ja –Schach ist Sport", sagt auch Deutschlands beste Schachspielerin Elisabeth Pähtz. Und fügt im Fitnessmagazin-Gespräch hinzu: "Während einer Schachpartie kann man bis zu 2.000 Kilokalorien verlieren. Das wurde auch schon gemessen anhand von Pulsmessgeräten und anderen Messgeräten."

Die 38-Jährige Pähtz spielt seit ihrem fünften Lebensjahr Schach und schaffte als erste Frau in Deutschland im vergangenen Herbst die sportliche Norm für den Großmeistertitel. Bei einem Qualifikations-Turnier für die Schachweltmeisterschaft der Frauen mit den weltbesten 12 Spielerinnen im Februar in München kam die gebürtige Thüringerin auf den geteilten fünften Rang.

Fünf Mal die Woche zwei Stunden Spinning

Eine Turnierpartie im klassischen Schach kann durchaus vier bis fünf Stunden dauern. Und um dabei auch am Ende leistungsfähig zu sein, hat Großmeisterin Pähtz zuletzt an ihrer körperlichen Fitness gearbeitet. In den vergangenen Jahren habe sie an ihrer Konzentrationsfähigkeit gemerkt, "dass ich ab Stunde vier, fünf, eingebrochen bin beziehungsweise meine Fehlerquote höher war."

Pähtz strampelt neben ihrem Schachtraining mittlerweile fünf mal die Woche auf einem Indoor-Rad beim Spinning. Mit zwei längeren Trainingseinheiten von jeweils 40 Minuten und an den übrigen Tagen jeweils 25 Minuten.

Schach-Einstieg am besten als Kind

Für das Leistungsschach empfiehlt sich der Einstieg ab dem Grundschulalter. Und das mit spielerischen Formen. Zum Beispiel nicht mit allen Figuren auf dem Brett, sondern erst mal nur mit den Bauern. Elisabeth Pähtz erklärt:

"Da spielen acht Bauern gegen acht Bauern und das Ziel des Spiels ist: Welcher Bauer zuerst die Grundreihe des Gegners erwischt, gewinnt dieses Spiel. Und damit hast du schon die Bauernregeln gefestigt. Du überforderst das Kind nicht mit zu vielen Informationen auf einmal." Elisabeth Pähtz

Der Schach-Einstieg geschieht meistens über die Eltern oder Großeltern. Elisabeth Pähtz wurde von ihrem Vater, selbst Großmeister, als Fünfjährige professionell trainiert. Ihr erstes Turnier spielte sie im Alter von sechs Jahren.

Schach fördert Schlüssel-Fähigkeiten

Es ist belegt, dass Schach viele Eigenschaften fördert, die für Schule und Leben hilfreich sind. Darauf zielt das Konzept der Münchner Schach-Stiftung, in der sich Schach-Großmeister Stefan Kindermann engagiert. Dort werden benachteiligte Kinder aus sozialen Brennpunkten gefördert.

"Die Stiftung hat das Ziel über Schach als Medium verschiedene Schlüsselfähigkeiten mitzugeben. Von der Fähigkeit, sich besser zu konzentrieren bis hin zu ganz konkreten Denkstrukturen. Und es geht noch einen Schritt weiter als nur Schach. Das alles versuchen wir, den Kindern mitzugeben und vor allem: Ihnen Selbstvertrauen zu geben. Dass sie auch knifflige Probleme lösen können und dass es sogar Spaß macht." Stfan Kindermann

Unternehmer Roman Krulich als Hauptsponsor der Schachstiftung hebt einen weiteren Punkt hervor: "Man muss immer die Perspektiven wechseln und auf die Gedanken des Gegners Rücksicht nehmen. Das hat auch ein bisschen was mit Empathie zu tun."

Schach gegen Demenz

Schachspielen ist nicht nur für Kinder ein Erfolgsrezept. Schach kann auch älteren Menschen helfen, das Gehirn auf Trab zu halten. "Da gibt es einige Studien, die zeigen, dass mit Schach Alzheimer natürlich nicht verhindert werden kann. Aber dass es Gehirnzellen aktiviert und einfach später auftritt. Man gewinnt zumindest ein paar Jahre Lebensqualität. Zum zweiten ist es eine Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen", sagt Kindermann.

Linktipp: schachstiftung-muenchen.de