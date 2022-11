LIVE am 05.11.2022

SC Verl - FC Ingolstadt | 5.11., 14 Uhr | BR Fernsehen & Stream

Der FC Ingolstadt ist aktuell das zweitstärkste bayerische Team in der 3. Liga. Mit 25 Punkten liegen die Schanzer auf Tabellenplatz vier. Gegen Verl will der FCI am Samstag den nächsten Dreier einfahren, um an den Aufstiegsplätzen dranzubleiben.