SC Moosham - Mit Spaß und Bewegung der Umwelt helfen

Sport im Freien, sichere und gesunde Bewegung für Kinder während der Corona Pandemie und dabei etwas Gutes für Umwelt und Gemeinschaft tun. Der SC Moosham hat all das mit ihrem Projekt "Sauba wui i's" unter einen Hut gebracht - und wurde dafür mit dem Großen Stern des Sports in Bronze und nun, als bayerischer Landessieger, auch in Silber ausgezeichnet.

Mit Mülltüten zum Training, das ist beim SC Moosham ganz normal. Denn die jungen Sportlerinnen und Sportler gehen alle zwei Monate nach dem Lauftraining noch einmal in den nahegelegenen Wald und suchen nach Dingen, die Menschen dort einfach weggeworfen haben - ohne Rücksicht auf Umwelt und Gemeinwohl.

Autoreifen, Metallgitter und jede Menge Plastik

"Einen Autoreifen haben wir gefunden und ein Gitter", berichtet Verena Hainz vom SC Moosham über ihre größten Funde gegenüber der BR-Reporterin Patricia Gabor. Doch auch an kleinem Alltagsmüll mangelt es in dem Wald leider nicht. Glasflaschen, Plastikbehälter, Dosen. "Das ist etwas, was mich schon immer extrem gestört hat und uns beim Lauftraining öfter aufgefallen ist", sagt Renate Förtsch, die das Projekt "Sauba wui i's" ins Leben gerufen hat.

Unerwarteter Geldsegen in Corona-Zeiten

Was zunächst als Müllsammel-Wettbewerb begann, ist heute ein regelmäßiges Gemeinschaftsprojekt. Insgesamt 3.750 Euro hat der SC Moosham als Gewinner der beiden Sterne des Sports bekommen, "Ein unerwarteter Geldsegen, der gerade nach dem schneearmen Winter 2020 ohne Loipenspenden und dem fehlender Mooshamer Waldlauf 2020 sehr willkommen ist", schrieb der SC Moosham auf seiner Homepage.

Am 24. Januar könnte die Freude sogar noch größer werden. Denn als Sieger des Großen Stern des Sports in Silber, ist der Verein aus Oberbayern der bayerische Vertreter in der bundesweiten Preisverleihung im kommenden Jahr. Dann wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die "Sterne des Sports“ in Gold verleihen.