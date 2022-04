SC Freiburg legt nach Münchner Wechselfehler Einspruch ein

Freiburg zieht vors Sportgericht, der kuriose Wechselfehler hat ein Nachspiel - und die Meisterschaft könnte doch nochmal etwas an Spannung gewinnen: Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München muss nach der Wechselpanne beim 4:1 gegen den SC Freiburg am grünen Tisch um die drei Punkte zittern. Die Breisgauer legten am Montag kurz vor Fristende Einspruch gegen die Wertung der Partie ein, nun muss das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) über mögliche Folgen entscheiden.

Der SC Freiburg betonte, sich in einem "unverschuldeten Dilemma" zu befinden. Die Situation zwinge den Klub "in eine aktive Rolle", an der er kein Interesse habe. Ein Motiv für den Einspruch sei es, für die Zukunft "Rechtssicherheit in vergleichbaren Fällen" zu schaffen. Zudem gehe es um die "Wahrnehmung der Gesamtverantwortung für den Verein in wirtschaftlicher als auch sportlicher Hinsicht."

FCB überzeugt: "Wertung unseres 4:1-Sieges bleibt erhalten"

Der FC Bayern München hat nach dem Protest des SC Freiburg gegen die Spielwertung wegen des Münchner Wechselfehlers reagiert. "Wir sind überzeugt, dass das DFB-Sportgericht nach den anwendbaren Regelungen nur zu einer Entscheidung kommen kann: Die Wertung unseres 4:1-Sieges bleibt erhalten", äußerte Michael Gerlinger, Vizepräsident Sports Business und Competitions der Münchner, am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Ungewisser Ausgang des Verfahrens

Die Erfolgsaussichten des Protests sind ungewiss. Da wäre zum einen die überraschende Grauzone im Regelwerk. Selbst Experten zeigten sich unsicher, ob in diesem Fall die Fußballregeln des DFB oder die Rechts- und Verfahrensordnung des Verbandes anzuwenden sind. Dazu bliebe die Frage, ob das Sportgericht die Schuld eher dem Schiedsrichterteam um Christian Dingert oder den Münchnern anlastet.

Schiedsrichterlehrwart Wagner sieht die Verantwortung bei Dingert. Die Aussichten auf Erfolg sind dennoch überschaubar. "Normalerweise hätte er oder jemand aus seinem Team sich vor der Spielfortsetzung vergewissern müssen, dass die Anzahl der Spieler stimmt. Das hat er nicht gemacht und somit ist es ein Fehler des Schiedsrichters", sagte der 58-Jährige im Interview mit Spox und Goal. Für die Auswechselvorgänge sei "nicht der FC Bayern zuständig", ergänzte der in Freiburg als Schiedsrichter-Beobachter eingesetzte Knut Kircher beim SWR.