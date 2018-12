Savchenko/Massot trauern um Co-Trainer Ballester

Ballester verstarb, nachdem er von einem Wettbewerb in Estlands Hauptstadt Tallinn in seine Schweizer Wahlheimat zurückgekehrt war. Das bestätigte sein Klub CP La Chaux-de-Fonds.

Massots Trainer von klein auf

Neben der Arbeit mit weiteren Athleten hatte Ballester seit 2014 auch Savchenko und Massot trainiert, die im vergangenen Februar Olympiagold in Pyeongchang gewannen. Massot coachte er sogar bereits seit dessen Kindheit.

Savchenko/Massot lassen Wettkampfzukunft offen

Die Paarlauf-Olympiasieger, die in Oberstdorf trainieren, machen sich derzeit noch keinerlei Gedanken über die Fortsetzung ihrer Wettkampfkarriere oder die Teilnahme an den Winterspielen 2022 in Peking. Ob und wann sie in den Wettkampf zurückkehren, ist noch vollkommen offen.