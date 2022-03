Savchenko: "Ich weiß nicht, ob meine Verwandten noch leben"

Im verschneiten Oberstdorf kann man für einen Moment vergessen, welche Geschehnisse die Welt gerade bewegen. Hier scheint sie in Ordnung zu sein. Keine 1500 Kilometer entfernt ist das Bild ein ganz anderes. Es herrscht Krieg in der Ukraine.

Aljona Savchenko, Olympiasiegerin im Paarlauf und gebürtige Ukrainerin ist von den Geschehnissen persönlich betroffen. Ihre Familie lebt im ukrainischen Donezk: "Ich weiß nicht, ob meine Verwandten noch leben oder nicht. Wir haben seit einer Woche keinen Kontakt mehr, niemand geht ans Telefon oder meldet sich", erzählt sie. "Wir haben grausame Bilder gesehen, dass diese Stadt nicht mehr existiert."

Das Training lenkt sie ab

Savchenko wurde in der Ukraine geboren. 2003 kam sie nach Deutschland. 2018 holte sie Olympisches Gold im Paarlauf. Jetzt arbeitet sie als Eiskunstlauftrainerin in Oberstdorf. Die Arbeit lenkt sie zumindest für kurze Zeit ab. "Wenn ich in der Halle bin, komme ich auf andere Gedanken, meine mentale Stärke wächst."

Auch die Arbeit mit den Kindern hilft ihr dabei: "Die Kinder denken positiv. Diese Art ist jetzt sehr wichtig."

In Oberstdorf sammelt sie Kleidung und Essen, um die Menschen in ihrer Heimat zu unterstützen. Für ein Ziel: "Wir sind stark, wir versuchen stark zu bleiben. Wir müssen stark sein. Wir kämpfen für unsere Freiheit." Aljona Savchenko