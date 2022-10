Sascha Mölders' Tipp für Flick: Stürmer Terodde soll zur WM

Wenn man in Deutschland über klassische Mittelstürmer spricht, fällt einem automatisch Sascha Mölders ein. Der ehemalige Augsburger und 1860-München-Spieler war bei seinen Klubs stets ein Torgarant schlechthin. Er kennt das Stürmergeschäft aus dem Effeff.

Angesichts der zuletzt durchwachsenen Auftritte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist auch Mölder nicht entgangen, dass Bundestrainer Hansi Flick ein Sturmproblem hat.

"Wenn man die Nationalmannschaft anschaut: Mir fällt keiner ein, wo Du sagts 'Boah, der schießt uns zum Titel'", sagte Mölders zu Gast bei Blickpunkt Sport im BR Fernsehen.

Füllkrug und Terodde in die Nationalmannschaft?

Dabei gäbe es nach Ansicht von Mölders mindestens zwei Lösungen. Bremens Niclas Füllkrug wurde zuletzt von zahlreichen Experten ins Spiel gebracht. Der Bremer führte die Bundeliga-Torschützenliste nach acht Spieltagen mit sieben Treffern an.

Mölders zweiter heißer Kandidat: Schalkes Simon Terodde. "Ich behaupte, dass Simon Terodde in der Box sehr, sehr viel Qualität hat. Er braucht eine halbe Chance, um ein Tor zu machen." Was tun also? "Mitnehmen, reinwerfen", empfiehlt Mölders Bundestrainer Hansi Flick.

"Da muss einer rein, der weiß, wo das Tor steht. Das ist eine Gabe, das kann man nicht lernen." Sascha Mölders

Terodde hat die "Bolzplatz-Mentalität"

Mölders kennt Terodde persönlich aus gemeinsamen Zeiten in Duisburg und erklärt auch, was den Schalke-Stürmer so besonders macht: "Du brauchst einen Instinkt. Ich komme vom Bolzplatz, Terodde auch. Ich weiß, dass er diese Mentalität hat."

Auch Schweinsteiger setzt auf echten Mittelstürmer

Mölders ist auf einer Linie mit ARD-Experte Bastian Schweinsteiger. Der sagte zur aktuellen Stürmer-Debatte in Deutschland: "Ich finde es gut, wenn eine Mannschaft einen klassischen Neuner in ihren Reihen hat. Das bringt dem Spiel ein anderes Element. Du kannst mehr über Flanken gehen. Auch die Innenverteidiger mögen es nicht, wenn da ein echter Mittelstürmer ist."

Thomas Müller eine Mittelstürmer-Option?

Mölders sieht allerdings auch weitere Optionen in der Nationalmannschaft. "Ich glaube, dass Thomas Müller auch immer vorne spielen kann", sagt er über den Bayernspieler. In Kontersituationen könnten auch Spieler wie Leroy Sané oder Serge Gnabry die zentrale Sturmposition abdecken.

Mölders nimmt Nachwuchsleistungszentren in die Pflicht

Langfristig sind aus Mölders' Sicht in Deutschland aber wieder die Ausbildungszentren gefordert, um die Stürmernot zu stoppen. "Meine Meinung ist, dass dieses Eins-gegen-eins-Spiel auf dem Flügel untergeht. Da zwickt uns der Schuh seit Jahren", sagt der 37-Jährige: "Da sollten die Nachwuchsleistungszentren wieder mehr Wert darauf legen."