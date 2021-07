Sascha Mölders - die 1860-Antwort auf Italiens Europameister

Die 3. Liga hat auf einer Pressekonferenz den Startschuss zur neuen Saison gegeben. Dabei auch Sascha Mölders vom TSV 1860 München - der sich und die Zuhörer mit markigen Sprüchen in Stimmung brachte.

36 Jahre alt ist Mölders mittlerweile. Genauso alt wie Italiens Europameister Giorgio Chiellini, dessen Innenverteidiger-Buddy Leonardo Bonucci ist mit 34 nur zwei Jahre jünger. Beide hätten als echte Typen die EURO 2020 geprägt und seien der Hauptgrund für Italiens Titelgewinn.

Mölders: "Wer Mist redet, muss liefern"

"Da geht es nicht ums Alter. Für mich haben sie Italien zum Titel geführt. Das sind Leute, die reden viel Mist, aber was entscheidend ist: Wenn du sowas machst, musst du liefern", sagte Mölders, der keinen Zweifel daran ließ, dass auch er in der neuen Spielzeit wieder liefern will.

22 Tore waren es in der vergangenen Saison, damit sicherte er sich die Torjägerkrone der 3. Liga. "Für mich spielt das Alter gar keine Rolle. Es gibt nur gut oder schlecht. Es gibt nicht alt oder jung", sagte Mölders nun kurz vor dem Start in die neue Spielzeit.

Saisonziel Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga

Der TSV 1860 München soll und will wieder um den Aufstieg mitspielen, daran ließ Mölders keinen Zweifel. "Ich habe mit Sechzig in der 2. Liga gespielt und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht hochwollen. Wir wollen oben mitmischen", sagte der Routinier.