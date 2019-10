Sascha Mölders beendet Karriere nach dieser Saison

"Definitiv Schluss" nach 14 Jahren im Profifußball

Für den 34-Jährigen ist laut eigenen Aussagen nach der laufenden Saison nach 14 Jahren "definitiv" Schluss mit Profifußball. Allerdings werde er dem Sport weiter verbunden bleiben. Er kündigte an, "irgendwo im Umkreis in der Regionalliga Bayern als Spielertrainer" arbeiten zu wollen. Dazu habe es schon zwei, drei lose Kontakte zu Vereinen gegeben. Im Winter werde er dann beginnen, "die notwendigen Gespräche zu führen", sagte der Angreifer.

Mit dem FCA in die Europa League

Mölders war zur Saison 2011/12 zum damaligen Bundesliga-Aufsteiger FC Augsburg gewechselt. Dabei schoss er für die Schwaben den ersten Treffer im Oberhaus war. Im Jahr 2016 schloss er sich dann dem TSV 1860 München an, für den er heute noch aufläuft.

Sportlich sei der FCA die erfolgreichste Zeit seiner Karriere gewesen, erklärte der 34-Jährige. Ganz besonders erinnert er sich an die Saison, in der er mit den Schwaben bis auf die Europa-League-Plätze vorstieß: "Die Bundesliga ist einfach das Maß aller Dinge. Wir waren immer Abstiegskandidat Nummer eins und sind bis nach Europa gekommen. Wir hatten einfach von den Typen her ein geiles Team. Da hat alles gepasst."