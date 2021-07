Sarpreet Singh kommt vom FC Bayern zu Jahn Regensburg

Der SSV Jahn Regensburg hat seinen sechsten Neuzugang für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga vorgestellt. Der Neuseeländer Sarpreet Singh kommt auf Leihbasis vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

"Sarpreet zeichnet sich insbesondere durch eine über-durchschnittliche Technik, hohe Entscheidungsqualität in seinen Aktionen sowie Torgefahr aus", wird Jahn-Geschäftsführer Christian Keller in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Regensburg als Aufbaustation?

Der im neuseeländischen Auckland geborene Singh gilt als außergewöhnliches Talent, kommt allerdings nach einer glücklosen Saison inklusive einer nicht zufriedenstellenden Halbserie beim 1. FC Nürnberg nach Regensburg.

"Wir wollen nunmehr gemeinsam mit Sarpreet daran arbeiten, dass er diese Fähigkeiten auch auf Zweitliganiveau zeigen kann. Die Gegebenheiten beim SSV Jahn sollten dafür den geeigneten Rahmen bilden", so Keller weiter.

Singh: "Listig und kreativ"

Singh selbst sieht in Regensburg "den besten nächsten Schritt in meiner Karriere." Der "ein Stück weit listige und kreative Spieler" (Singh über Singh) kommt motiviert in die Oberpfalz: "Ich möchte so viel wie möglich spielen und dem Team mit Toren und Vorlagen helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen."