Sara Hector gwinnt Riesenslalom in Courchevel

Mikaela Shiffrin aus den USA hat einen Doppelsieg in Courchevel nur knapp verpasst. Die 26-Jährige fuhr im zweiten Riesenslalom in den französischen Alpen auf Platz zwei. 0,35 Sekunden trennten sie am Ende von der Schwedin Sara Hector, die Tags zuvor noch Zweite hinter Shiffrin geworden war und nun den zweiten Weltcup-Sieg ihrer Karriere feierte - den ersten seit fast sieben Jahren. Dritte wurde die Italienerin Marta Bassino (+0,60 Sekunden).

"Das ist wunderbar, es fühlt sich so toll an. Ich bin so überrascht, Wahnsinn", sagte Hector und strahlte: "Ich bin so stolz!" Schon nach dem ersten Durchgang lag Hector, die nach ihrem ersten Triumph mit Verletzungen zu kämpfen hatte, diesmal vorne - und verteidigte ihren Vorsprung im WM-Ort von 2023 auf kniffliger Piste erfolgreich.

"Ich habe so gekämpft, es war richtig schwierig, aber ich habe es geschafft." Sara Hector