SAP-Garden: Vorfreude auf neuen Münchner Sporttempel

Die Vereine jubilieren, aber auch die Stadt München: "Wir haben uns finanziell überhaupt nicht beteiligen müssen. Ein weiteres erfreuliches Kriterium", sagt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

Der Preis: Eine Halle, die von A bis Z durchvermarktet sein wird. Der österreichische Getränkehersteller Red Bull übernahm die kompletten Baukosten. Die Anfrage von RB-Chef Dietrich Mateschitz stieß beim FC Bayern München in Person von Ex-Präsident Uli Hoeneß auf offene Ohren, Hoeneß sagte ihm aber gleich: "Wir machen schon mit, aber zahlen müssen sie!"

Hoeneß: "'Red-Bull-Arena' geht mit unseren Fans nicht"

Und so kam es. Allerdings nicht ganz so, wie es Red Bull gerne gehabt hätte: "Herr Mateschitz wollte eine Red-Bull-Arena haben, aber da habe ich ihm gesagt, das geht mit unseren Fans nicht.", so Hoeneß. "Und dann haben wir, der FC Bayern, ihm die Naming Rights abgekauft und sie selbst vermarktet. Den Ertrag teilen wir uns jetzt brüderlich."

Der SAP wird natürlich ein Highlight auf der ganzen Welt sein." Uli Hoeneß