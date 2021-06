Sandro Wagner wird Cheftrainer in Unterhaching

Wagner übernimmt die Herrenmannschaft der SpVgg Unterhaching, die nach dem Abstieg aus der 3. Liga und der Trennung von Arie van Lent ohne Trainer ist, bestätigte der SID einen Bericht der Bildzeitung. Die Hachinger äußerten sich zur Besetzung des Trainerpostens zunächst nicht.

Trainer-Premiere bei der U19

Der 33-Jährige hatte erst am vergangenen Sonntag zum ersten Mal überhaupt ein Pflichtspiel als Cheftrainer angeleitet. Er gewann mit der U19 das Relegationshinspiel zur A-Junioren-Bundesliga gegen den 1. FC Schweinfurt mit 2:0. Auch beim Rückspiel am Wochenende soll er noch einmal auf der Bank der U19 sitzen.

Sandro Wagner: "Als Co-Trainer sehe ich mich nicht"

Im Sommer des vergangenen Jahres hatte Wagner seine aktive Karriere beendet. In der Sendung Blickpunkt Sport sprach er über seine Zukunftsperspektive: Als Co-Trainer sieht er sich nicht. Er möchte "lieber seine eigenen Ideen und Philosophien umsetzen". Das kann er jetzt bei der SpVgg, die vor einem Neuanfang steht.

Darmstadt, FC Bayern München und die Chinese Super League

Nach elf Jahren in der Jugend des FC Bayern München war Wagner rund zehn Jahre bei sechs verschiedenen Vereinen in Deutschland aktiv, beim SV Darmstadt 98 und bei der TSG 1899 Hoffenheim gelang ihm der Durchbruch. In der Nationalmannschaft absolvierte er acht Länderspiele. Nach einem Jahr beim FC Bayern München stand der Stürmer von Ende Januar 2019 bis Ende Juli 2020 in der Chinese Super League bei Tianjin Teda unter Vertrag. Als 32-Jähriger beendete der gebürtige Münchner seine aktive Karriere im Sommer 2020.