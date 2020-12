Sandro Wagner: "Weltklassespieler sind nie satt!"

Mit Demut zum Trainerposten

Die ersten Schritte richtig Traineramt hat der 33-Jährige mit seinem Posten beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingeschlagen. Dort schult er die Nachwuchstalente im Angriffsspiel.

"Ich versuche, Trainer von der Picke auf zu lernen. Ich sehe das als neuen Berufszweig an." Das Zitat, dass er einer der besten Trainer Europas werden möchte, habe ihm jemand in den Mund gelegt, sagte Wagner. Er möchte erst einmal in Ruhe "seinen Werkzeugkasten füllen, verschiedene Scheine machen" und hospitieren. Als Co-Trainer sieht er sich nicht. Er möchte lieber seine eigenen Ideen und Philosophien umsetzen.

Blick über den Tellerrand hinaus

Seinen Auslandsaufenthalt in China betrachtet Wagner als "große Bereicherung" für ihn und seine Familie. Er habe auch das eine oder andere mitgenommen und sei vor allem "ruhiger geworden". In China hat er natürlich die Corona-Entwicklung hautnah mitbekommen und sich auch "unwohl gefühlt". Das sei eine "komische Zeit" dort gewesen. Mit Hilfe der Botschaft kam er aber gut aus China raus und seine Karriere fand damit ein "eigenartiges Ende".

Er bedauert es sehr, dass in diesem Corona-Jahr vor allem die Breitensportler und die Kinder auf ihre Aktivitäten verzichten mussten und aktuell müssen. Nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern auch "vom Sozialen her." Als Familienvater tue ihm das sehr leid, betonte Wagner, dessen Sohn Eishockey spielt und dessen Tochter reitet.

Wagner: Acht Länderspiele

Wagner kickte elf Jahren in der Jugend des FC Bayern München und war anschließend knapp zehn Jahre bei sechs verschiedenen Vereinen in Deutschland aktiv, wobei ihm beim SV Darmstadt 98 und bei der TSG 1899 Hoffenheim der Durchbruch in der Fußball-Bundesliga gelang. Nach einem Jahr beim FC Bayern München stand der Stürmer von Ende Januar 2019 bis Ende Juli 2020 in der Chinese Super League bei Tianjin Teda unter Vertrag. Mit 29 Jahren kam er erstmals für die A-Nationalmannschaft zum Einsatz, für die er insgesamt acht Länderspiele bestritt. Als 32-Jähriger beendete der gebürtige Münchner seine aktive Karriere im Sommer 2020.