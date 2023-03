Sandro Wagner und Tina Rupprecht zu Gast in Blickpunkt Sport

"Tiny-Tina" steigt in den Blickpunkt-Sport-Ring

Neben Wagner ist auch die Profi-Boxerin Tina Rupprecht Gesprächspartnerin in Blickpunkt Sport. Die 30-Jährige ist gerade mal 1,53 groß, 47 Kilogramm schwer, aber haut in ihrer Gewichtsklasse "Minimumgewicht" alle um: Seit 2018 trägt sie darin den Weltmeister-Gürtel. Ihr Kampfname: "Tiny Tina".

In der Nacht vom 25. auf den 26. März bestreitet die gebürtige Augsburgerin ihren wohl größten Kampf: In Fresno (USA) bekommt die WBC-Weltmeisterin die Chance, ihren Titel mit dem WBA-Titel zu vereinigen. Seniesa Estrada (23-0, 9 KOs) aus Los Angeles ist die derzeitige Nummer eins der BoxRec-Weltrangliste, Rupprecht belegt in der gleichen Gewichtsklasse den zweiten Platz.

BR24Sport streamt den WM-Kampf live in der Nacht vom 25. auf den 26. März! Ihr Kommentator ist Jens-Jörg Riek ("Ja hast du denn die Pfanne heiß"). Ale Expertin steht ihm die ehemalige Box-Weltmeisterin Tina Schüßler zur Seite.