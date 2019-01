Sandro Wagner sagt dem FC Bayern "Servus"

Wagner war vor einem Jahr für rund zwölf Millionen Euro als Back-up für Robert Lewandowski aus Hoffenheim in seine Geburtsstadt München zurückgekehrt. Unter Jupp Heynckes kam der Stürmer noch zu seinen Einsätzen, doch unter Niko Kovac absolvierte der 31-Jährige in dieser Saison nur sieben Bundesliga-Einsätze mit gerade einmal 138 Minuten. Ein Treffer gelang dem achtmaligen Nationalspieler nicht. An Konkurrenten wie Robert Lewandowski, Serge Gnabry oder Thomas Müller kam Wagner nicht vorbei. In den beiden Rückrundenspielen des FCB gegen Hoffenheim und Stuttgart stand Wagner nicht mehr im Kader.

Wagner mit Trotzreaktion nach WM-Aus

Mit Einsätzen bei den Bayern hatte sich Wagner auch für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland empfehlen wollen, Bundestrainer Joachim Löw verzichtete jedoch auf den Stürmer. Wagner beendete daraufhin trotzig seine Karriere im DFB-Team. Insgesamt lief der gebürtige Münchner 30-mal für die Bayern auf und erzielte dabei zehn Tore.