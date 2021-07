Sandro Wagner - der "beste deutsche Stürmer" startet als Trainer

Kompetenter TV-Experte

Wagners offene und direkte Art polarisiert zwar, doch sie kommt bei Fußballfans auch an. Zuletzt war der 33-Jährige für das ZDF als Experte und Co-Kommentator bei der UEFA EURO 2020 im Einsatz. In den sozialen Medien erhielt er vereinzelt Kritik, aber überwiegend Lob: Emotional und offen, aber auch klar und fair in seinen Analysen - Wagner glänzte.