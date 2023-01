Sander nach Kitzbühel: "Bin sauer auf die FIS"

Sieger Kilde in seiner eigenen Liga

Nicht zu bremsen, weder vom Neuschnee noch von der eingeschränkten Sicht oder seinem Handbruch, war Aleksander Aamodt Kilde. Am Freitag war der Norweger nur knapp einem kapitalen Sturz entgangen, am Samstag fuhr er wie so oft in einer eigenen Liga.

"Gewaltig, das ist sicher einer meiner größten Siege", sagte er über seine schon fünfte Triumphfahrt in dieser Saison. Satte 0,67 Sekunden lag Kilde vor dem mittlerweile 42 Jahre alten Olympiazweiten Johan Clarey aus Frankreich, 0,95 Sekunden vor Travis Ganong aus den USA. Viele Promis, darunter Arnold Schwarzenegger und Lindsey Vonn, freuten sich mit.

Abschied von einem ganz Großen: Ciao, Beat Feuz

Einen emotionalen Abschied gab es auch noch zu feiern: Für den 35 Jahre alten Beat Feuz war es das 217. und letzte Rennen seiner Karriere Der ehemalige Weltmeister und Olympiasieger fuhr mit der Nummer 217 unter dem Jubel von rund 30.000 Zuschauern als 16. ins Ziel: "Unglaublich, was er über die Jahre auf der Abfahrt gezeigt hat. Sportlich wie menschlich war er einer der Besten", sagte der zwei Jahre ältere Baumann und bekannte: "Ich habe fast eine kleine Träne im Auge gehabt als er abgeschwungen hat, weil er einfach so ein feiner Kerl ist."