Sander fährt im Super-G in Saalbach-Hinterglemm in die Top-Ten

Es war ein schwieriger Super-G in Saalbach-Hinterglemm: Der Kurs war geprägt von vielen Übergängen - und an einem solchen hatte Andreas Sander seine Probleme. Die Einfahrt in das Flachstück verpennte der Abfahrts-Vizeweltmeister komplett und verlor dadurch viel Zeit. Im unteren Teil war der 31-Jährige hingegen sehr gut unterwegs und konnte Zeit aufholen. "Der Lauf war an einigen Stellen doch schwieriger als erwartet", sagte Sander im Ziel. Nach Platz 25 in der Abfahrt vom Vortag klappte es für den Ennepetaler diesmal mit einem guten achten Platz (+1, 54 Sek.).

Ferstl mit gutem Rennen

Auch Romed Baumann, mit WM-Silber in dieser Disziplin dekoriert, hatte im oberen Streckenabschnitt seine Probleme, blieb fast stehen um im Rennen zu bleiben und kassierte dadurch einen großen Rückstand von über drei Sekunden. "Ich hatte vom Start weg meine Probleme und kam nicht in den Rhythmus. Da geht es dann sehr schnell, dass man drei Sekunden hinten ist", stellte Baumann fest. Der 35-Jährige wurde 29. (+3,18 Sek.).

Josef Ferstl hat sich dagegen eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach seinem Sturz in Garmisch-Partenkirchen gingen alle vom Saison-Ende für den Traunsteiner aus. Doch jetzt das Comeback. Der Knöchel schmerzt noch etwas, das behinderte Ferstl aber nicht in seiner Fahrt. Der 32-Jährige beendete den Super-G auf dem 13. Platz (+2.02 Sek.).

Manuel Schmid schaffte es mit der hohen Startnummer 51 als 27. noch in die Punkteränge (+3,00 Sek.). Simon Jocher stürzte nach guten Zwischenzeiten, blieb aber unverletzt. Auch Dominik Schwaiger schaffte es nicht ins Ziel.

Odermatt gewinnt

Am besten zurecht mit der Piste kam der Marco Odermatt. Der Schweizer musste sich vor Alexis Pinturault platzieren, um in der Gesamtwertung aufzuholen. Und der Schweizer legte einen Alles-oder-nichts-Ritt hin, der mit einer sensationellen Bestzeit belohnt wurde. Im Ziel hatte Odermatt 0,62 Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Matthieu Bailet. Dritter wurde Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr aus Österreich (0,81 Sek.). Odermatt hat nach seinem dritten Sieg nur noch 81 Punkte Rückstand im Gesamtweltcup auf den Franzosen Pinturault.