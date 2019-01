18.01.2019, 17:04 Uhr

Samstag 17.30 Uhr - das Halfpipe-Finale der Snowboarder in Laax

Der Weltcup lockt die besten Profis der Szene in die Schweiz. In Laax gehen die Besten der Szene in die Halfpipe und zeigen ihre stärksten Sprünge. Das Finale ab 17.30 Uhr live.