Salihamidzic über Alaba: "Lasst den Jungen Fußball spielen"

Elf Minuten waren in der Puskás Aréna von Budapest gespielt, da bereitete David Alaba unfreiwillig die Führung für den FC Sevilla vor. Im Zweikampf mit Ivan Rakitic wusste sich der Innenverteidiger nur mit den Händen zu wehren, Rakitic fiel, Schiedsrichter Anthony Taylor pfiff - eine harte, aber vertretbare Entscheidung. Den fälligen Elfmeter verwandelte Lucas Ocampos zum 1:0 für die Andalusier.

Ausgerechnet Alaba. Beim Bundesliga-Auftakt gegen Schalke 04 war er verletzungsbedingt nicht im Kader, vor dem Sevilla-Spiel hatte FC-Bayern-Trainer Hansi Flick betont: "David ist wieder fit, deswegen ist er wieder auf die Position gerückt. Er ist unser Abwehrchef." Und dann unterlief im früh im Spiel schon so ein ungewohnter Fehler.

Salihamidzic: "Jetzt muss Schluss sein"

Als hätte man es ahnen können, hatte zuvor Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit aller Deutlichkeit darum gebeten, "dass man den Jungen einfach Fußball spielen lässt". Offenbar sorgen sich die Bayern-Verantwortlichen, dass die zähen, schon seit Wochen andauernden Vertragsverhandlungen zwischen dem Klub und Alaba-Berater Pini Zahavi, dafür sorgen könnte, dass Alaba den Kopf nicht frei hat. Auch so könnte man die elfte Minute im Supercup-Endspiel deuten.

Salihamidzic wirkte fast schon sauer, als die Personalien vor der Partie schon wieder in den Mittelpunkt zu rücken drohte. "Jeder hat alles dazu gesagt, wir haben uns alle geäußert, jetzt muss Schluss sein", forderte Salihamidzic, der endlich Ruhe in der Öffentlichkeit will. Zuletzt hatten sich quais alle Beteiligten auf beiden Seiten regelmäßig gemeldet und teilweise auch beschimpft.