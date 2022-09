Salihamidzic stützt Nagelsmann und nimmt das Team in die Pflicht

Nach Niederlage in Augsburg und dreimal Remis auf Platz fünf

Der deutsche Rekordmeister hatte vor der Niederlage in Augsburg dreimal hintereinander Remis in der Bundesliga gespielt. In der Tabelle rangiert der Titelverteidiger mit fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Union Berlin auf dem fünften Platz.

Salihamidzic erwartet "anderes Auftreten" der Mannschaft

Der Sportvorstand des FC Bayern nimmt nun die Mannschaft in die Pflicht: "Wir werden nach der Länderspielpause anders auftreten. Und das erwarte ich auch". "Körperliche Intensität, Gier und die Bereitschaft, in jedem Spiel an die Leistungsgrenze zu stoßen", seien "die Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein". Außerdem wünscht sich Salihamidzic von seinen Spielern "eine klar bessere, konzentrierte Chancenverwertung".

FC Bayern München vor drei Schlüsselspielen

Die kommenden Spiele gegen Leverkusen, Pilsen und in Dortmund seien "genau die richtige Bühne dafür", sagte der Sportvorstand. Nach der Länderspiel-Pause empfangen die Bayern am kommenden Freitag Bayer Leverkusen (Radio-Livereportage im BR24 Sport Livecenter). Anschließend folgt am 4. Oktober (21.00 Uhr) das Champions-League-Spiel gegen Viktoria Pilsen, in dem der dritte Sieg geholt werden soll. Vier Tage später gastieren die Münchner bei Borussia Dortmund. Spätestens dann wird sich zeigen, ob sie die Vorstellung ihres Sportvorstands erfüllen können: "Unsere Spieler haben Qualität, Mentalität und Charakter, das wollen und werden sie zeigen", meint Salihamidzic.