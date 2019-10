Salihamidzic sieht Tottenham-Gala als Maßstab für die Bayern

"Wir haben zehn Tore in der Champions League und 22 in der Liga geschossen", betont Hasan Salihamidzic. Die sechs Gegentreffer allein in den vergangenen drei Bundesligapartien lässt er aber unerwähnt - auch die zuletzt fünf liegengelassenen Punkte. Statt Liga-Alltag ist schließlich jetzt wieder Champions League angesagt. Die "Benchmark ist das Spiel in Tottenham" betont der Sportdirektor.

Gegen Piräus soll es also "genau so weitergehen", wie bei der 7:2-Gala bei Hotspur. "Da müssen wir uns konzentrieren, unser Spiel aufziehen, müssen versuchen, wieder die Kontrolle zu haben, uns viele Chancen herauszuarbeiten", frohlockt der 42-Jährige.

"Sehr, sehr gutes Spiel gegen Augsburg" - trotz zweier Gegentreffer

Selbst das aus der Hand gegebene Spiel beim FC Augsburg wird schöngefärbt. "Wie haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben unser Spiel aufziehen können, uns sehr viele Chancen herausgearbeitet", lobt Salihamidzic. Einzig und allein die Chancenverwertung prangert er an - und "die Konzentration, die wir am Anfang und am Ende nicht hatten".

"Tontaubenschießen mit 15 Großchancen"

Statt der Defensivpoblematik, die sich durch den Kreuzband-Patienten Niklas Süle jetzt sogar noch verstärkt hat, rufen die Münchner Vereinsverantwortlichen den Sturm nach vorne aus. Auch Präsident Uli Hoeneß betont: "Man muss geil sein auf Tore". "Ich würde mir Sorgen machen, wenn wir keine Chancen hätten. Wenn wir wie in Augsburg Tontauben schießen, dann mach ich mir normalerweise keine Sorgen", sagte der 67-Jährige.

Ins gleiche Horn hatte auch Trainer Niko Kovac gestoßen: "15 Großchancen", hatte der Bayern-Übungsleiter gegen Augsburg gezählt und damit den hohen Ballbesitz und die grundsätzliche Überlegenheit seines Teams betont. Einzig und allein Kapitän Manuel Neuer hatte die Vorstellung seines Teams gegen Augsburg als "Nicht bayern-like" eingestuft. In Piräus können die Münchner zeigen, dass sie es besser können.