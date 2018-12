Salihamidzic: Ribéry-Abschied vom FC Bayern "wird wohl so sein"

Premiere am Flughafen München: Erstmals sprach Hasan Salihamidzic vor dem Abflug des FC Bayern zu den Journalisten - bislang machte dies immer Karl-Heinz Rummenigge, doch der Bayern-Boss will seinem Sportdirektor mehr Verantwortung übertragen. Also wird auch in Zukunft Salihamidzic vor dem Abflug Rede und Antwort stehen.

Ribéry Abschied wohl fix

Und der Sportdirektor hatte so einiges zu verkünden: Für Salihamidzic ist nach Arjen Robben jetzt auch der Abschied von Franck Ribéry fix: "Der Präsident hat das gesagt. Ich denke, so wird es auch sein. Wir haben ein Jahr der Veränderungen", erklärte der 41-Jährige. "Trotzdem freue ich mich riesig, dass der Franck sich so präsentiert. Er ist einer der Leistungsträger." Ob der Franzose im Verein eine neue Aufgabe übernehmen wird, ist allerdings offen: "Er hat eine Ära geprägt“, genauso wie Robben. Deshalb kann sich Salihamidzic auch einen Verbleib im Klub vorstellen.

Salihamidzic: "Auf Kingsley halten wir große Stücke“

Entwarnung gab der Sportdirektor mit Blick auf Kingsley Coman, der wegen seiner Verletzungsmisere im französischen Fernsehen ein mögliches Karriereende angesprochen hatte. "Wenn ich eine dritte Operation brauche, glaube ich nicht, dass ich es machen würde. Wenn ich mich wieder verletzte... Genug ist genug", so Coman.

Salihamidzic glaubt allerdings, dass Comans Aussage vielleicht aus einer Emotion heraus kam, "weil Reha keinen Spaß macht. Ich rede noch mit ihm. Ich hatte auch zwei Kreuzbandrisse in einem Jahr, hatte auch solche Gedanken." Der Sportdirektor betonte: "Auf Kingsley halten wir große Stücke. Er hat eine große Zukunft vor sich."