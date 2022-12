Salihamidzic nach Neuers Ausfall: "Nübel naheliegende Lösung"

Wie wird der FC Bayern auf den langen Ausfall von Keeper Manuel Neuer reagieren? Verpflichtet der Rekordmeister einen neuen Torwart? Holen die Münchner Alexander Nübel zurück an die Isar? "Schnellschüsse wird es nicht geben", versicherte Hasan Salihamidzic im Interview mit der "Sport Bild".

Gedankenspiele über die Saison hinaus sollen bei der Suche nach einem Ersatz aber keine Rolle spielen. "Es ist wichtig, dass wir für unsere Mannschaft kurzfristig die beste Lösung finden", bekräftigte Salihamidzic.

Kommt Nübel?

Die "naheliegendste Lösung" sei "natürlich" Alexander Nübel, ergänzte er: "Am Ende hat AS Monaco das letzte Wort." Nübel hat beim FC Bayern einen Vertrag bis 2025, ist aber derzeit in die französische Liga ausgeliehen, weil er nicht länger hinter Neuer als Nummer zwei auf Einsätze warten wollte.

Ob er mit der Perspektive eines Neuer-Comebacks im Herbst zu einer vorzeitigen Rückkehr nach München bereit ist, gilt als fraglich Zudem gilt das Verhältnis von Nübel zum Münchner Torwarttrainer Toni Tapalovic, einem Neuer-Vertrauten, als belastet.

"Ich bin bekanntlich kein Freund von der Winter-Transferperiode. Aber es ist während der WM-Pause einiges passiert, also schließe ich nichts aus." Sportvorstand Hasan Salihamidzic

Noch weitere Torwart-Kandidaten im Gespräch

Neben Nübel hat der Rekordmeister angeblich noch weitere Kandidaten in der engeren Auswahl. Dazu soll unter anderem Gladbachs Yann Sommer gehören. Neben den Münchnern gilt allerdings auch Manchester United als interessiert am Schweizer.

Eine weitere Option ist "Bild" zufolge PSG-Ersatzkeeper Keylor Navas. Der WM-Teilnehmer ist in Paris nur die Nummer zwei, hat im Trikot der Nationalmannschaft von Costa Rica jedoch zuletzt wieder einmal bewiesen, dass er über die nötige Klasse verfügt, um auch auf Top-Niveau mitzuhalten.

Auch der marokkanische Nationaltorhüter Bono könnte als Neuer-Ersatz infrage kommen. Ein Wechsel des WM-Helden dürfte allerdings kompliziert und äußerst kostspielig werden. Zum einen steht der 31-Jährige noch bis 2025 beim FC Sevilla unter Vertrag. Zum anderen sollen die Andalusier laut "Estadio Deportivo" auf eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro bestehen. Eine Summe, die der FC Bayern ganz sicher nicht zahlen wird.

Bayern sucht nicht nur im Tor nach Transfers

Salihamidzic will sich im bevorstehenden Wechselfenster auch auf den anderen Positionen umschauen: "Wir werden alle Optionen prüfen. Vor allem auf der Torwartposition, aber nicht nur dort." Neben Kapitän Neuer muss das Team von Trainer Julian Nagelsmann auch auf Lucas Hernandez von Vizeweltmeister Frankreich verzichten. Der Verteidiger hatte sich bei der WM bereits in der Vorrunde einen Kreuzbandriss zugezogen. Zudem muss Stürmer Sadio Mané wegen seiner Knieverletzung bis Anfang März pausieren.