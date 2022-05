Salihamidzic: "Klarer Weg" - nicht nur bei Lewandowski

Mit Manuel Neuer "auf der Zielgeraden"

Anders als bei Lewandowski sieht es bei den Vertragsgesprächen mit Manuel Neuer gut aus, so der Bosnier: "Ich bitte da noch um ein wenig Geduld, aber da bin ich sehr zuversichtlich. Wir sind da auf der Zielgeraden." Manuel Neuer sei "ein ganz wichtiger Spieler für die Mannschaft und ein Schlüssel für unseren Erfolg".

Nach der bereits fixen Verpflichtung von Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam bestätigte Salihamidzic in der Sendung auch Verhandlungen mit dessen Klubkamerad Ryan Gravenberch: "Da sind wir in guten Gesprächen. Wir wollen die Mannschaft verstärken - punktuell, in der Spitze und auch in der Breite."