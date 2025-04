Es hat nicht gereicht. Das "Finale dahoam" war als großes Saisonziel für den FC Bayern München ausgegeben worden, jetzt kam das Aus in der Champions League bereits im Viertelfinale. Es bleibt der Kampf in der Bundesliga, um zumindest noch einen wichtigen Titel in dieser Saison zu gewinnen.

Acht Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen: Das ist die Bayern-Bilanz im neuen Modus der Champions League. "Wir haben nicht viele europäische Topteams geschlagen", gab Joshua Kimmich nach dem Aus in Mailand zu. Der Kapitän bemängelte die fehlende Effizienz und viel zu häufig verspielte Führungen. Mangelt es dem Bayern-Kader also an Qualität? Haben die Münchner ein Abwehrproblem?

Gute CL-Saison oder Schönfärberei?

Sportvorstand Max Eberl spricht trotz allem von einer "für mich guten Champions-League-Saison". Letztendlich war es nur ein Tor, das am Ende zur Verlängerung in Mailand fehlte und den Ausschlag gegeben hat. Viele Fans kritisieren jedoch, dass der FC Bayern sich vieles schönredet.

Tatsache ist: In der "Crunchtime" der Saison fehlen wichtige Spieler - vor allem in der Abwehr. Mit Alphonso Davies, Hiroki Ito, Dayot Upamecano, aber auch mit einem fitten Jamal Musiala oder Manuel Neuer sähe die Bayern-Welt möglicherweise freundlicher aus. Aber sollte ein tiefer Kader Ausfälle nicht verkraften können?

Meisterschaft ist jetzt Pflicht

Im Kampf um den letzten großen Titel der Saison haben die Bayern in der Bundesliga-Tabelle sechs Punkte Vorsprung auf Leverkusen. "Wenn wir nicht die Meisterschaft holen, ist es wieder eine schlechte Saison", so Joshua Kimmich. Nach nur drei Siegen und 13 Gegentoren in den letzten sieben Pflichtspielen macht sich aber auch hier ein wenig Sorge breit, dass sie auch diesen Titel noch aus der Hand geben könnten.

Unsere Frage der Woche nach dem Aus in der Champions League: Saisonziel verpasst – Pech oder falsche Planung beim FC Bayern?

