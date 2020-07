Saisonvorbereitung für Skispringer Eisenbichler vor der Haustüre

Die Alpen in unmittelbarer Nähe, Platz auf dem heimischen Hof und schönes Wetter: So ließ sich die ungewöhnliche Saisonvorbereitung für den Skispringer und Naturburschen aushalten. "Ich konnte Rad fahren und bald schon wieder durfte man auch auf die Berge gehen und klettern", berichtet Eisenbichler von den ersten Monaten der Coronakrise und klingt dabei keinesfalls wie jemand, der mit den Abstandsregeln und zunächst ausgefallenen Lehrgängen große Probleme gehabt hätte.

Training auf heimischen Mattenschanzen

Mittlerweile springen Eisenbichler und seine Kollegen wieder von den Schanzen und feilen an ihrer Form für den Highlight-Winter mit Skiflug-WM, Vierschanzentournee und Heim-WM in Oberstdorf. Weit reisen müssen die Adler des Deutschen Skiverbandes dafür nicht.

"Das Feuer ist noch da", nach "drei Monaten zu Hause"

Eisenbichler hat mit der Motivation nach eigenen Angaben keinerlei Probleme hat. "Das Feuer ist noch da wie eh und je", sagt er. Die Zeit in der oberbayerischen Heimat hat er nicht nur zur Verbesserung der körperlichen Fitness genutzt - sie tat ihm auch abseits des Sports gut. "Drei Monate am Stück zu Hause war ich vorher in meiner sportlichen Karriere noch nie", erklärt er und erzählt: "Das war sehr angenehm, mal ein bisschen Zeit mit meiner Freundin, meiner Familie und, als das wieder möglich war, auch mit meinen Freunden zu verbringen."

Besonderes Jahr mit der Heim-WM in Oberstdorf

Frisch im Kopf und austrainiert will der Siegsdorfer 2020/21 wieder an seine alten Leistungen anknüpfen. "Es ist schon ein sehr besonderes Jahr mit der Skiflug-WM, die ein großes Ziel von mir ist, und der Heim-WM", sagt er. Dass wegen Corona Wettkämpfe wie die Nordische Ski-WM in Oberstdorf ausfallen oder ohne Zuschauer stattfinden könnten, darüber versucht er möglichst wenig nachzudenken.