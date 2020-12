Saisonstart in der DEL - Fragen und Antworten

Gibt es dann überhaupt einen deutschen Meister?

Den soll es auf jeden Fall geben, es wäre der 100. in der deutschen Eishockeygeschichte. In der vergangenen Saison war der Titel nicht vergeben worden, weil der Spielbetrieb wegen Corona vor den Play-offs eingestellt wurde.

Wer sind die Favoriten?

Die üblichen Verdächtigen. Trotz aller Unwägbarkeiten während der Pandemie haben sich die sportlichen Machtverhältnisse nicht verschoben. Der EHC Red Bull München - der einzige Klub, der keine Staatshilfe beantragte - zeigte schon beim MagentaSport Cup seine Überlegenheit. Die Adler Mannheim, Meister 2019, dürften erneut der härteste Konkurrent sein. Überraschend stark präsentierten sich im Vorbereitungsturnier die Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Wer sind die Stars?

Viele Silbermedaillengewinner von 2018 gehören noch immer zu den Leistungsträgern ihrer Klubs: Rekordtorjäger Patrick Reimer bei den Nürnberg Ice Tigers, der Münchner Kapitän Patrick Hager, der Berliner Stürmer Marcel Noebels oder der Kölner Verteidiger Moritz Müller. Aufgehört hat dagegen Olympia-Kapitän Marcel Goc - wegen der Coronakrise plötzlich und ohne gebührenden Abschied.

Star auf der Trainerbank ist Uwe Krupp: Der Ex-Bundestrainer betreut seit Februar wieder "seine" Kölner Haie.

Wie wird gespielt?

Statt der üblichen Doppelrunde mit insgesamt 52 Spieltagen sind 38 Partien pro Klub geplant - wenn alles klappt. Die ersten Vier aus der Nord- und der Südgruppe erreichen die Play-offs, die ebenfalls in abgespeckter Form stattfinden sollen. Statt "best of seven" muss "best of three" reichen.