Saisonstart: FC Bayern Frauen - vom Jäger zum Gejagten

Wer kommt, wer geht?

Fünf Neuzugänge sollen das Team weiter nach vorne bringen. Die isländische Fußball-Nationalspielerin Glódís Viggósdóttir ist vom FC Rosengård an die Isar gewechselt. Dort will die 26-Jährige Innenverteidigerin die Erfolgsstory mit weiterschreiben. Zudem konnten die japanische Nationalspielerin Saki Kumagai (Mittelfeld) von Olympic Lyon nach München geholt werden. "Ich möchte mit Bayern München die Champions League gewinnen", erklärte die Kapitänin des japanischen Nationalteams, die in der Königsklasse zuletzt fünfmal in Folge mit Lyon triumphierte.

Die Schwedin Sofia Jakobsson kommt von Real Madrid und wird das Team als Mittelstürmerin verstärken. Beim Trainingsauftakt waren auch die Neuzugänge von 1899 Hoffenheim Maximiliane Rall (Abwehr) und Janina Leitzig (Tor) dabei. "Wir haben sehr viele Spielerinnen mit viel Potential", sagt Rech.

Die Weltmeisterin, Europameisterin und Champions-League Siegerin Simone Laudehr hat ihre Karriere dagegen beendet. Torhüterin Carina Schlüter zieht es zu RB Leipzig. Auch die Abwehrspielerinnen Amanda Ilestedt (Paris- St. Germain) und Simone Boye Sörensen (Arsenal WFC) haben den deutschen Fußball-Meister wie Laura Donhauser (1. FC Köln), Julia Pollak Bayer Leverkusen) und Gia Corly (1899 Hoffenheim) für neue Ziele verlassen. Die polnische Nationalspielerin Weronika Zawistowska wird dagegen für eine Saison an den 1. FC Köln ausgeliehen.

Scheuer der richtige Trainer

Coach Jens Scheuer hat das Bundesligateam im Sommer 2019 übernommen und weiterentwickelt. Der eingeschlagene Weg überzeugte die Verantwortlichen beim FC Bayern schnell, den richtigen Trainer für den ambitionierten Weg gefunden zu haben. Bereits im Dezember 2020 wurde der Vertrag des 42-Jährigen vorzeitig verlängert. "Wir haben gemeinsam große Ziele", so Karin Danner, Abteilungsleiterin der FC Bayern Frauen.

Welche Erwartungen hat der FC Bayern an die Saison

Eine weitere erfolgreich Saison, sei "das große Ziel," hatte Meistercoach Jens Scheuer schon beim Trainingsauftakt ausgegeben. Das unterstrich auch Rech kurz vor dem Saisonstart: "Wir wollen so erfolgreich sein, wie letzte Saison und den Flow mitnehmen." Die sportliche Leiterin glaubt aber auch, dass "wir schon einen Schritt weiter machen." Immerhin wolle man, wie Abteilungsleiterin Danner bereits in der vergangenen Saison bekräftigte, nicht nur im deutschen, sondern auch "im internationalen Frauenfußball an die Spitze."

Große Ambitionen auf mehr, ließ auch Torfrau Laura Benkarth bereits nach dem Titelgewinn anklingen: "Am liebsten würden wir eine Ära wie die Männer starten", so die 28-Jährige via Sport Bild. Die Gründe lieferte sie gleich mit. "Das können wir, das Potenzial dazu haben wir. Denn wir werden nicht so viele Abgänge wie in den vergangenen Jahren haben und verstärken uns noch."

"Der Frauenfußball hat sich enorm entwickelt, ist aber noch nicht am Ziel. Ich kann nur immer wieder darauf hinweisen, dass wir in Deutschland den Anschluss an die anderen europäischen Top-Ligen nicht verpassen dürfen" Herbert Hainer bei der Einweihung eines Frauenfußball-Bereichs im FC Bayern Museum