Saisonstart des TV Dingolfing erneut verschoben

Die Enttäuschung bei den Zweitliga-Volleyballerinnen des TV Dingolfing ist groß. Wegen einer Corona-Infektion in der Mannschaft des TV Planegg-Krailling kann die Saison erst später Starten. Sie wird zum zweiten Mal verschoben.

Damenteam des TV Planegg-Krailing in Quarantäne

Das oberbayerische Team muss nun in Quarantäne und das für kommenden Sonntag vorgesehene Spiel der 2. Volleyball Bundesliga zwischen dem TV Dingolfing und dem TV Planegg-Krailling muss ausfallen. Das gab der Club bekannt.

Saisonstart zum zweiten Mal verschoben

Damit wird der Saisonstart der Dingolfinger Volleyballerinnen bereits zum zweiten Mal verschoben. Bereits am vergangenen Sonntag konnte das Heimspiel gegen Grimma wegen der hohen Infektionszahl im Landkreis Dingolfing-Landau nicht gespielt werden. Es wurde auf den 18. Oktober verlegt.

Hoffnung auf Saisonstart am 10. Oktober

Jetzt hoffen die Spielerinnen um ihren neuen Coach Jürgen Pfletschinger, dass sie am 10. Oktober endlich ihr erstes Saisonspiel in der Zweiten Volleyballbundesliga antreten können. Es findet beim TSV Waldgirmes in Hessen statt.