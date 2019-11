vor 34 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Artikel mit Video-Inhalten

Saisonstart der Kombinierer: Zurück zu alter Stärke?

Für die Nordischen Kombinierer beginnt am Wochenende in Kuusamo die Saison. Im Training hat Bundestrainer Hermann Weinbuch besonderen Wert aufs Springen gelegt. Dort sieht er Nachholbedarf bei Eric Frenzel, Johannes Rydzek & Co..