> Sport > Saisonstart: DEL-Trainer sagen offenes Titelrennen voraus

Saisonstart: DEL-Trainer sagen offenes Titelrennen voraus

Die Deutsche Eishockey Liga startet heute mit dem Eröffnungsspiel Köln gegen München in ihre 29. Spielzeit. Das Rennen um den Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga ist nach Ansicht der Trainer in der kommenden Saison völlig offen.