Saisonreport 3. Liga: Millionenverluste und mehr Interesse

Im Durchschnitt wurde pro Klub ein Fehlbetrag von 1,61 Millionen Euro verzeichnet. Das sind 100.000 Euro mehr als in der komplett mit Zuschauern gespielten Saison 2018/19 und zugleich der höchste durchschnittliche Fehlbetrag seit der Ligagründung im Jahr 2008.

Dies liegt vor allem daran, dass die Gesamtaufwendungen der Vereine weiter gewachsen sind. Denn mit durchschnittlich 10,8 Millionen pro Klub erreichten auf der anderen Seite die Gesamterträge sogar einen Höchststand in der Ligahistorie, sie sind mittlerweile fast doppelt so hoch wie in den Anfängen.

"Positiver Trend" beim Eigenkapital

Mit zwölf von 19 Klubs verfügt zum Stichtag am 31. Dezember zudem erstmals die Mehrheit der Vereine über ein positives Eigenkapital. Dies sei ein "positiver Trend", sagte Manuel Hartmann, DFB-Abteilungsleiter Spielbetrieb Ligen und Wettbewerbe, bei der Vorstellung des Saisonreports. Die zweite Mannschaft von Bayern München wird nicht in die Kalkulationen mit einbezogen.