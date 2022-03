Saisonfinale: Versöhnlicher Abschluss für das DSV-Speedteam?

Die Saisonbilanz bei den deutschen Speed-Männern ist ernüchternd - kein Podestplatz, oft fuhren die DSV-Abfahrer weit hinterher. Exemplarisch für den Saisonverlauf ist Andreas Sander: 2021 wurde der Enneptaler in der Abfahrt noch Vize-Weltmeister. In dieser Saison schaffte er es in der Abfahrt nicht einmal in das Saisonfinale am Mittwoch (10 Uhr) in Courchevel/Meribel.

Ferstl im 1. Training Schnellster

Andere DSV-Fahrer hoffen dagegen in der Königsdisziplin der Alpinen auf einen versöhnlichen Abschluss der Saison. Josef Ferstl setzte im ersten Training ein kleines Ausrufezeichen: Der Traunsteiner fuhr Bestzeit - allerdings ließ er ein Tor aus. "Im ersten Training habe ich mich im oberen Teil sehr wohl gefühlt. Im unteren Teil sind ein paar Schlüsselstellen, die wir alle unterschätzt haben. Deshalb mussten einige Läufer, wie auch ich, Tore auslassen." Im zweiten Training wurde er 15. mit zwei Sekunden Rückstand. Auch seine Teamkollegen fuhren im Abschlusstraining keine Spitzenzeiten.

Trotzdem freut sich Romed Baumann auf das Rennen:" Die Strecke ist cool und hat von oben bis unten Kurven. Es ist nichts Extremes dabei, wie ein spezieller Steilhang oder ähnliches. Aber es geht von oben bis unten Schwung auf Schwung."

"Strecke kommt uns entgegen"

Dritter im Bunde ist Dominik Schwaiger. Der 30-Jährige laboriert noch an den Folgen seines Sturzes, die er sich bei der Olympia-Abfahrt zugezogen hatte. "Meine Schulter schmerzt noch ein bisschen, ansonsten bin ich aber fit."

Der Bayer zeigt sich optimistisch mit dem Blick aufs Rennen: "Die Strecke gefällt mir gut und kommt uns mit den vermehrten technischen Elementen entgegen, so dass ein gutes Ergebnis drin ist." Schwaiger erzielte mit Platz fünf in Bormio das bislang beste Saisonergebnis in der Abfahrt für den Deutschen Skiverband (DSV).