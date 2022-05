Saisonfinale in der 3. Liga: 1860 spielt um DFB-Pokal-Teilnahme

Die letzte Chance auf die Relegation haben die Löwen letzte Woche gegen den Drittligameister Magdeburg mit einer 0:4-Niederlage deutlich verspielt. Jetzt geht es für das Team von Michael Köllner um den vierten Tabellenplatz, denn können sie den gegen Osnabrück und Mannheim behaupten, spielen sie nächste Saison im DFB-Pokal.

Es ist weiterhin knapp in der Tabelle, Osnabrück hat wie Sechzig 58 Punkte, nur die Tordifferenz ist minimal schlechter als die der Münchner. Mannheim liegt direkt dahinter mit 57 Punkten. Die Löwen müssen am Samstag also dringend punkten. Die gesamte Partie zeigen wir ab 13:25 Uhr live im BR Fernsehen und im Livestream bei BR24Sport.de.

Bär muss treffen für die alleinige Torjägerkrone

Für den Topstürmer der Löwen, Marcel Bär, geht es am Samstag noch um die Torjägerkrone der 3. Liga. Bär hat in der laufenden Spielzeit 19 Tore erzielt, sein stärkster Konkurrent, der Magdeburger Baris Atik, ebenfalls 19. Bleibt es dabei, werden beide Stürmer ausgezeichnet.

Das direkte Duell der zwei Topstürmer letzte Woche konnte Atik für sich entscheiden, er traf gegen Sechzig, während Bär torlos blieb. Am Samstag reicht dem Münchner jedoch ein Treffer, um sich zum alleinigen Torschützenkönig zu krönen, da Atik nach seiner zehnten Gelben Karte am Wochenende gesperrt ist.

1860 muss noch einmal liefern

Am Samstag empfangen die Löwen Dortmunds zweite Mannschaft im Grünwalder Stadion. Das Hinspiel konnte Köllners Team mit 2:0 klar für sich entscheiden. Für Dortmund geht es eigentlich um nichts mehr, die Borussen liegen auf Platz neun der Tabelle und haben neun Punkte Rückstand auf die Löwen. Zuletzt hatten beide Teams Niederlagen einstecken müssen, am Samstag wird sich zeigen, wer mit einem Erfolgserlebnis die Saison beenden kann. Klar ist, für die Löwen steht deutlich mehr auf dem Spiel.