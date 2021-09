Saisonauftakt vermasselt: Würzburg unterliegt in Crailsheim

Nach dem schwachen Abschneiden in der vergangenen Saison - mit dem Fast-Abstieg - hoffen die Würzburger Basketballer auf eine sorgenfreiere Spielzeit. Mit vielen internationalen Neuzugängen schielt Trainer Denis Wucherer sogar auf einen Platz in den Play-Offs.

Fast 30-Punkte-Niederlage

Doch die Saison-Premiere ging gehörig daneben: In der Halle der stark aufspielenden Crailsheim Merlins setzte es am Samstagabend für die Würzburger eine deutliche 84:111-Niederlage. Beste Werfer auf Würzburger Seite in der mit 2.000 Zuschauern besetzten Arena Hohenlohe waren Aigars Skele (19 Punkte) und Cameron Hunt (13).

Ausgerechnet Stuckey

Dabei war die Partie lange Zeit ausgeglichen. In der 26. Minute gelang dem Würzburger Kapitän Felix Hoffmann ein Korbleger zum 59:59. Danach folgte der Wendepunkt im Spiel: Ausgerechnet Maurice Stuckey, der bis 2018 insgesamt 164 BBL-Spiele für s.Oliver Würzburg bestritten hatte, leitete mit zwei-Drei-Punkte-Würfen die entscheidende Phase der Partie ein. Es folgte ein 24:5-Lauf der Gastgeber in den letzten vier Minuten des dritten Viertels. Würzburg gelang es nicht mehr, diesen Abstand aufzuholen.

Trainer spricht von "kollektivem Breakdown"

Würzburgs Headcoach Denis Wucherer sprach nach dem Spiel von einem "relativ großen kollektiven Breakdown. Mit so einem Viertel kannst du natürlich in der Bundesliga kein Spiel gewinnen."

Auch Würzburgs Guard Cameron Hunt war natürlich unzufrieden: "Wir haben nach der Pause aufgehört, Basketball zu spielen. Das waren nicht mehr wir in der zweiten Halbzeit!" Dennoch schränkte der US-Amerikaner ein: "Das war heute nur das erste Spiel, wir werden jetzt sicher nicht in den Panikmodus schalten."