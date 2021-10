Saisonauftakt für niederbayerische Bundesliga-Volleyballerinnen

Für die beiden niederbayerischen Teams in der Frauen-Volleyballbundesliga beginnt am Abend die neue Saison. Nawaro Straubing erwartet in der Turmair-Volleyballarena ab 19.30 Uhr den USC Münster, während die Roten Raben Vilsbiburg zunächst auswärts beim VC Neuwied spielen. Auch dort geht es um 19.30 Uhr los.

Rote Raben starten als Favorit in erstes Spiel

Die Roten Raben, vergangenes Jahr Bundesliga-Fünfter, gelten bei Aufsteiger Neuwied als Favorit. Enger dürfte das Spiel der Nawaros gegen den USC Münster werden. In der Vorbereitung haben die Straubingerinnen gegen das Team aus Westfalen verloren. Heute wollen sie vor eigenem Publikum den Saisonauftakt gewinnen.

Straubing mit neu formiertem Team

Sportlich treten die Straubingerinnen mit einer neu formierten Mannschaft an. Als Saisonziel gibt Neu-Trainer Bart-Jan van der Mark den erneuten Einzug in die Playoffs an. "Letzte Saison haben wir super gut abgeschnitten, das wird dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber Playoffs sind absolut das Ziel."

Rote Raben mit großen Ambitionen

Die Roten Raben aus Vilsbiburg im Kreis Landshut wollen sogar noch mehr: Als Saisonziel definieren sie den Einzug ins Halbfinale und hoffen dann auf eine mögliche Überraschung im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Trainer Florian Völker verweist auf die Ausgeglichenheit der Liga: "Die Bundesliga ist aktuell die ausgeglichenste Liga in ganz Europa. Das heißt, supercool für die Fans, weil viele knappe spannende Spiele. Für uns aber natürlich auch ein harter Wettbewerb." Jedes Wochenende müssten die Teams an ihr Limit gehen, so Völker.

Rückkehr der Fans motiviert Spielerinnen

Einig sind sich die Spielerinnen beider niederbayerischen Bundeslisten: Die Rückkehr der Fans in die Hallen sollte allen eine besondere Motivation sein. Auch wenn gerade zu Saisonbeginn die Nervosität groß sein könnte.