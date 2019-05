Saisonauftakt der "Rapid Surf League" in Taufkirchen bei München

Die Surfwelle am Münchner Eisbach ist weit über die Grenzen der bayerischen Landeshauptstadt bekannt. Warum nicht den Surfkult in die Welt tragen, dachten sich ein paar Münchner - und gründeten kurzerhand die "Rapid Surf League".

Nachdem schon die Debütsaison Topsurfer aus ganz Europa angezogen hat, startet die Wettkampfserie in ihr zweites Jahr. In drei Events werden Gesamtsiegerin und Gesamtsieger ermittelt. Los geht's am 1. Juni in Taufkirchen bei München, Anfang August steht der zweite Wettkampf in Cunovo bei Bratislava in der Slowakei auf dem Programm. Das Finale findet wie im vergangenen Jahr in Langenfeld in Nordrhein-Westfalen statt, Termin ist der 14. September.

2018 wurde die Wettkampfserie nur in Bratislava und Langenfeld ausgetragen. 2019 wird erstmals auch in Taufkirchen bei München gesurft. BR Sport überträgt den Auftakt der "Rapid Surf League" 2019 im Livestream.

Titelverteidiger aus München am Start

Wieder dabei sind in diesem Jahr auch die Titelverteidiger des Vorjahres aus München: Bei den Damen Janina Zeitler, die Vorzeigesurferin in Sachen radikales Shredden. Im vergangenen Jahr gewann sie die "Rapid Surf League" durch zwei erste Plätze bei den Events in Bratislava und Langenfeld vor den Österreicherinnen Eva Loach und Kathrin Gappmayr.