Saisonabschluss für Formel-3-Champion Schumacher auf dem Podium

Der 19 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher gab sich beim bedeutungslosen Saisonfinale auf dem Hockenheimring seinem russischen Teamkollegen Robert Schwarzmann von Prema Racing geschlagen.

Die Sektdusche gab's schon am Samstag

Mit einem weiteren zweiten Platz hatte Schumacher seinen Titel bereits am Samstag perfekt gemacht. In der ganzen Saison gelangen ihm insgesamt acht Rennerfolge. Durch den Erfolg hat er auch die nötigen Punkte für die Superlizenz, die zum Start in der Motorsport-Königsklasse berechtigt. Der Aufstieg in die Königsklasse ist das erklärte Ziel des Teenagers, der erst Ende Juli in Spa seinen ersten Formel-3-Sieg gefeiert hatte. Ziel des Piloten und seiner Berater ist es aber, zunächst die Ausbildung in einer Nachwuchsklasse fortzusetzen. Möglich wäre ein Aufstieg in die Formel 2 oder in die japanische Superformel.

Schumacher auf den Spuren von Prost, Patrese - und Schumacher!

Die Formel 3 brachte schon zahlreiche spätere Formel-1-Piloten hervor. Unter anderem triumphierten der Franzose Alain Prost, später viermal Formel-1-Weltmeister, der Italiener Riccardo Patrese und die aktuellen Formel-1-Piloten Esteban Ocon und Lance Stroll sowie der künftige McLaren-Fahrer Lando Norris in der Serie. Mick Schumachers Vater Michael gewann 1990 die deutsche Formel-3-Meisterschaft, ein Jahr später begann seine Karriere in der Formel 1.