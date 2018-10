Saisonabschluss für Europameister Schumacher auf dem Podium

Der 19 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher gab sich beim bedeutungslosen Saisonfinale auf dem Hockenheimring seinem russischen Teamkollegen Robert Schwarzmann von Prema Racing geschlagen.

Die Sektdusche gab's schon am Samstag

Mit einem weiteren zweiten Platz hatte Schumacher seinen Titel bereits am Samstag perfekt gemacht. In der ganzen Saison gelangen ihm insgesamt acht Rennerfolge. Durch den Erfolg hat er auch die nötigen Punkte für die Superlizenz, die zum Start in der Motorsport-Königsklasse berechtigen würde.