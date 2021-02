Saison-Aus für Josef Ferstl nach Sturz auf der Kandahar

Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitagnachmittag mit. Bei einer MRT-Untersuchung nach seinem schweren Sturz in der Weltcup-Abfahrt am Vormittag wurden ein Muskelbündelriss im linken Hüftbeuger sowie ein angebrochenes linkes Sprunggelenk diagnostiziert. Der 32-Jährige falle deshalb acht bis zehn Wochen aus, hieß es.

Damit ist das starke Speedteam, zu dem Thomas Dreßen nach seiner Verletzung wohl gerade rechtzeitig zur WM in Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar) wieder dazustoßen wird, erneut dezimiert.