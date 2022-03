Saison-Aus für den Augsburger Sarenren Bazee nach Kreuzbandriss

Der 25-Jährige wurde nach der Übungseinheit von den Mannschaftsärzten untersucht. Die Diagnose lautet: Kreuzbandriss im rechten Knie. Damit fehlt Sarenren Bazee den Fuggerstädtern für den kompletten Saisonendspurt.

Weinzierl: Sarenren Bazee war gerade "auf einem guten Weg"

Den Ausfall findet Trainer Markus Weinzierl besonders bitter, weil er dem Spieler nach den zuletzt ausgezeichneten Leistungen "einen guten Weg" bescheinigte. Sarenren Bazee habe "sich in den letzten Monaten durch gute und fleißige Trainingsarbeit in einen körperlich sehr guten Fitnesszustand gebracht". "Mit seinem Tor gegen Dortmund und dem Startelfeinsatz in Bielefeld" habe er sich "für seine Mühen belohnt", betonte der Coach.

Nicht die erste Verletzung des Offensivspielers

Jetzt wünscht dem Verletzen auch der Geschäftsführer Sport des FCA Stefan Reute gute Besserung. Er erklärte, Sarenren Bazee "natürlich jegliche Unterstützung zukommen lassen, die es braucht, um möglichst schnell wieder fit zu werden". Obwohl der Offensivrecke "schon die ein oder andere Verletzung" in seiner Karriere hinter sich hat, richtete er den Blick optimistisch nach vorne: "Ich bin zuversichtlich, dass ich auch diese Phase wieder wegstecken und so schnell wie möglich wieder stark zurückkehren werde", versprach der 25-Jährige.