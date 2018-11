Saison-Aus: Dreßen erleidet Kreuzbandriss bei Sturz

Ein schwerer Sturz von Thomas Dreßen hat die Abfahrt von Beaver Creek überschattet. Der Skirennfahrer hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen und wird den Rest der Saison ausfallen. Der 25-Jährige riss sich das vordere und hintere Kreuzband im rechten Knie, wie der Deutsche Skiverband mitteilte. Zudem kugelte er sich die linke Schulter aus.

Nach dem Unfall blieb Dreßen minutenlang liegen

Bei schwierigen Bedingungen auf der verkürzten Strecke lag Dreßen bei der ersten Zwischenzeit noch auf Bestzeit-Kurs. Nach einem Sprung verlor er die Kontrolle über seine Ski, kam zu Fall und stürzte frontal in das Fangnetz. Nach dem Aufprall waren laute Schmerzensschreie Dreßens zu hören. Deutschlands bester Abfahrer blieb minutenlang liegen, war aber ansprechbar.

Er wurde mit einem Akia-Schlitten abtransportiert und nach Vail ins Krankenhaus gebracht. Dort wurden die schweren Knie- und Schulterverletzungen diagnostiziert.

Mit Platz sieben in Saison gestartet

Dreßen hatte in der Vorwoche in Lake Louise in der ersten Abfahrt des alpinen Winters Platz sieben belegt und damit seine Zugehörigkeit zur Weltklasse bestätigt. Im vergangenen Jahr hatte er das berühmte Rennen auf der Kitzbüheler Streif gewonnen. 2017 belegte Dreßen auf der Strecke Birds of Prey in Beaver Creek Platz drei.

Das nach einer längeren Unterbrechung fortgesetzte Rennen gewann der Schweizer Beat Feuz mit sieben Hundertstelsekunden Vorsprung vor Mauro Caviezel, der damit Schweizer Doppelsieg perfekt machte.