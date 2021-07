Sagans Zukunft nach Tour-Ausstieg wohl nicht bei Bora-hansgrohe

Siebenmal im Grünen Trikot nach Paris

Der umworbene Sagan hat neben seinen drei WM-Titeln das Grüne Trikot sieben Mal gewonnen, dazu diverse Klassiker-Erfolge eingefahren. Und mit 31 Jahren ist der Slowake noch nicht am Ende seiner Leistungsfähigkeit angekommen, selbst wenn er nicht mehr die Siegmaschine der vergangenen Jahre ist.

Vor einem Teamwechsel wollte er bei der Tour eigentlich das achte Mal das Grüne Trikot gewinnen. Doch der heftige Sturz im Sprint der dritten Etappe ließ diesen Traum nun platzen. Zwar mischte er im Sprint von Valence wieder vorn mit, stieß dabei jedoch mit dem ohnehin lädierten Knie gegen den Lenker.

Zu großer Rückstand auf Cavendish

Der Abstand auf Grün-Träger Mark Cavendish betrug ohnehin bereits weit über 100 Punkte. Zudem waren mehr als eine Handvoll Fahrer vor Sagan platziert.

Am Donnerstagmorgen fiel die Entscheidung, es mit Rücksicht auf die weiteren Ziele ganz sein zu lassen. "Er bekommt jede Behandlung, die möglich ist und in den kommenden Tagen werden wir sehen, wie er darauf reagiert", sagte Bora-Arzt Christopher Edler. Sollte Sagan die Mannschaft verlassen, wird es definitiv kein Abschied in Grün.